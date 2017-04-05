أعلنت إدارة تعليم القنفذة اليوم (الأربعاء) عن نتائج تحليل العينات المأخوذة من المقصف والطالبات في مدرسة الابتدائية الرابعة، بعد حادثة نقل 137 طالبة إلى المستشفى إثر تعرضهن لوعكة صحية.
وأفادت الإدارة بأن تحليل العينات أثبت سلامة جميع النتائج، وهو ما يعني سلامة المقصف المدرسي والمدرسة من أي مواد ضارة.
ولم توضح الإدارة أسباب الحادثة الغامضة التي أدت لنقل الطالبات إلى المستشفى، مؤكدة أن المدرسة مهيأة إثر إعلان النتائج هذه لاستقبال الطالبات من جديد.
يُذكر أن 137 طالبة كان قد تم نقلهن إلى المستشفى إثر معاناتهن من وعكة صحية قبل أسبوع، حيث تم تنويم عشر طالبات منهن، خرجت آخرهن الخميس الماضي.وفق “أخبار 24”.
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