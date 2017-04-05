أكد ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء) خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية العرب، أن المنطقة العربية محاطة بتهديدات داخلية وخارجية تستدعي التكامل الأمني بين الدول العربية لهزيمة شياطين الأرض من الإرهابيين والمجرمين.
وشدّد الأمير محمد بن نايف على أن المساس بأي دولة عربية يعد مساساً ببقية الدول، موضحاً أن مجلس وزراء الداخلية العرب يعمل على حماية أمن الدول العربية كلها.
وشدّد ولي العهد في كلمته على أن الظروف الحالية تستدعي التكامل الأمني لما فيه تحقيق أقصى درجات دحض وهزيمة شياطين الأرض من الإرهابيين والمجرمين والمروجين والخارجين عن النظام، مؤكدا أن الأمن مطلب كل فرد وغاية كل أمة وأساس كل تطور واستقرار.
جاء ذلك خلال مشاركة ولي العهد في افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنعقد فعالياتها في دولة تونس.
وفق “أخبار 24”.
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