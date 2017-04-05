أمهلت محكمة التنفيذ في جدة أحد المستثمرين العقاريين، وهو صاحب منتجع سياحي شهير، تورط في مساهمات عقارية قبل سنوات، خمسةَ أيام لتسوية أوضاعه وتنفيذ أوامر قضائية عليه.
وأشارت وفقا لـ”عكاظ”، إلى أنها ستلجأ لفرض عقوبات عليه وضبطه وإحضاره حال مماطلته في الاستجابة لأمر المحكمة والحضور.
ونشرت المحكمة إعلانا بالصحف عن جلسة للمستثمر للنظر في دعوى شيكات بدون رصيد بمبالغ 25 مليون ريال لسيدة أعمال، لتعذر إبلاغه، رغم أن مؤسسة النقد العربي أبلغت قاضي التنفيذ أن أعلى رصيد له لا يتجاوز سبعة ريالات قبل فراره إلى خارج المملكة حتى تم القبض عليه من “الإنتربول” قبل خمس سنوات، ثم أُطلق سراحه بعد تعهده بتسوية الأوضاع.
يُذكر أن مواطنين ومواطنات بينهم رجال أعمال وأطباء ومهندسون طالبوا بإلزام رجل الأعمال بإعادة أموالهم المقدرة بعشرات الملايين التي ساهموا بها في عقارات منوعة وإيفاء مبالغ سُلمت بشيكات بلا رصيد في مساهمات عقارية شهيرة.
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