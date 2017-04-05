علمت مصادر أن مهاجم النصر الدولي نايف هزازي بدأ اتخاذ خطوات لشكوى ناديه رسمياً لدى غرفة فض المنازعات. مطالباً فيها بمستحقات مالية، وكذلك فسخ عقده، بسبب تأخر رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، حيث لم يستلم هزازي منذ 8 أشهر أي راتب بالإضافة إلى متأخرات مقدمات العقود. وكان اللاعب واصل مقاطعته لتدريبات فريقه أمس، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أظهر غضباً كبيراً عقب استبداله في مباراة الديربي أمام الهلال والتي خسرها فريقه بهدفين دون رد، علاوة على التصريح التلفزيوني الذي خرج به بعد اللقاء والذي أثار حفيظة إدارة النصر مما جعلها توقع عقوبة مالية عليه حسب اللوائح الداخلية. يشار إلى أن هزازي تسلم (شيكين) في وقت سابق بلا رصيد من إدارة فيصل بن تركي، وتقدم بشكوى قبل ذلك للقضاء ليتم إيقاف حسابات (العالمي) في البنوك، غير أنه تنازل عنها لاحقاً مع وعود بالتسديد لم يتم الإيفاء بها.
علمت (النادي) أن مهاجم النصر الدولي نايف هزازي بدأ اتخاذ خطوات لشكوى ناديه رسمياً لدى غرفة فض المنازعات. مطالباً فيها بمستحقات مالية، وكذلك فسخ عقده، بسبب تأخر رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية، حيث لم يستلم هزازي منذ 8 أشهر أي راتب بالإضافة إلى متأخرات مقدمات العقود.
وكان اللاعب واصل مقاطعته لتدريبات فريقه أمس، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أظهر غضباً كبيراً عقب استبداله في مباراة الديربي أمام الهلال والتي خسرها فريقه بهدفين دون رد، علاوة على التصريح التلفزيوني الذي خرج به بعد اللقاء والذي أثار حفيظة إدارة النصر مما جعلها توقع عقوبة مالية عليه حسب اللوائح الداخلية.
يشار إلى أن هزازي تسلم (شيكين) في وقت سابق بلا رصيد من إدارة فيصل بن تركي، وتقدم بشكوى قبل ذلك للقضاء ليتم إيقاف حسابات (العالمي) في البنوك، غير أنه تنازل عنها لاحقاً مع وعود بالتسديد لم يتم الإيفاء بها.
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