قال فارس المزروعي رئيس نادي الظفرة الإماراتي إن إدارة ناديه ستحسم مصير اللاعب السوري عمر خريبين المعار من الظفرة إلى الهلال نهاية الموسم الجاري.
وأضاف المزروعي في تصريحات صحفية أن إدارة النادي الإماراتي تلقت العديد من العروض من أندية إماراتية للتعاقد مع اللاعب.
وأكد رئيس نادي الظفرة أنه لن يتحدث مع اللاعب حالياً في مسألة الانتقال لأي ناد آخر حتى انتها فترة إعارته مع الهلال.
وشدد المزروعي على أن خريبين ووكيل أعماله صاحب الكلمة في وجهته القادمة إما بالاستمرار مع الهلال أو البقاء مع الظفرة أو الانتقال لأي ناد آخر.وفق “أخبار 24”.
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