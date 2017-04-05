توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني أن تسود أجزاء واسعة من المملكة حالة جوية ماطرة، بدءاً من يوم غدٍ الخميس وتستمر لعدة أيام.
وقال الحصيني وفقا لـ”سبق”، إنه من المتوقع أن تكون الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة، وأن تكون الفرصة مهيأة لتشكل السحب على ارتفاعات منخفضة وبعضها رعدياً، وذلك على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل والرياض والشرقية والباحة وعسير ونجران وجازان.
وإشار الحصيني إلى أن الأمطار قد تكون مصحوبة بحبات البرد، وستمهد لارتفاع درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، متوقعاً أن تصل درجات الحرارة العظمى ما بين 35 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية، وستكون هذه أول مرة تصل فيه درجات الحرارة لهذه المعدلات منذ بدء فصل الربيع في العام الحالي.
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