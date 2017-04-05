عاد الأب الذي اشتهر إعلاميا بمعنف الطفلة “دارين” إلى الصورة مجددا، لكن هذه المرة من خلال طفليه من طليقته السعودية، بعد أن أخذهما في زيارته المستحقة بموجب حكم محكمة الأحوال الشخصية برؤيته لهما مرة كل أسبوعين.
وأوضحت والدة الطفلين (5 و6 أعوام) وفقا لصحيفة “مكة”، أن الأب يرفض إعادتهما منذ نحو أسبوعين، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي عن احتجاز الطفلين، مطالبة بضرورة إعادتهما لحضانتها.
وأعربت عن خشيتها أن يلاقي طفلاها مصير أختهما دارين، ويتضرر مستواهما بسبب الانقطاع عن الدراسة، خاصة أنه سبق أن أخذهما لمدة 6 أشهر في قضية سجلت حينها في شرطة الكعكية قبل أن تعثر عليهما السلطات في منزل جدهما.
وطالبت الجهات المسؤولة بإحضار الطفلين وإسقاط حق والدهما في الرؤية، مؤكدة امتلاكها أدلة عن تعذيب سابق لهما، وأنها سلمت هذه الأدلة للجهات المسؤولة.
وكانت قضية تعنيف الأب لطفلته دارين ذات الأربعة أشهر شغلت الرأي العام، خاصة بعد مقاطع التعذيب والتعنيف التي انتشرت وتدخلت معها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادتها لوالدتها السورية، وقضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بأحقية والدتها في حضانتها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج