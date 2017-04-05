قال مختصون إن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات تسبب في زيادة أسعار شراء المركبات عبر برامج التأجير المنتهي بالتمليك، الأمر الذي أثار غضب كثير من المستفيدين.
وأوضح تجار ومختصون وفقا لـ”الاقتصادية”، إن أسعار التأمين على المركبات خلال فترة التأجير المنتهي بالتمليك مرتفعة مقارنة بأسعار التأمين على المركبات في الدول المجاورة، مؤكدين أن ارتفاع أسعار التمويل التأجيري للسيارات يخضع لعدة عوامل متعلقة بالسوق وتكلفة الأموال للمُمول أو المُقترض ومبلغ ومدة التمويل.
ونفى المختصون ورود أية تعليمات للمصارف السعودية لإعادة جدولة أقساط التمويل التأجيري، مشيرين إلى أن ما صدر في الماضي كان يخص التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري فقط.
من جانبه، قال عويضة الجهني، رئيس لجنة السيارات في غرفة جدة، إن عددا من شركات السيارات أعادت جدولة أقساط السيارات، تبعا للتغيرات في رواتب العملاء، مشيرا إلى أن نسبة المتعثرين عن سداد قروض السيارات للشركات ضئيلة جداً.
وأعرب كثير من المستهلكين عن غضبهم من ارتفاع نسب الفوائد على أقساط السيارات دون أسباب، حيث أرجعوها لزيادة الطلب على منتجات تقسيط السيارات، مؤكدين أن نسبة الزيادة في بعض المنتجات بلغت على حد تقديرهم إلى 25-35% من سعر السيارة الأساسي.
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