نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء حكم القتل تعزيراً بحق وافد من الجنسية السورية بمدينة الرياض، بعد إدانته بتلقي كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الوافد السوري المدعو فواز محجوب كوركيس، أُلقي القبض عليه عند تلقيه كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وأحيل للمحكمة، التي أصدرت بحقه حكماً بالقتل تعزيراً.
وصادق كلٌ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف على الحكم، كما صدر أمر سام بتنفيذ ما صدر بحق الجاني شرعاً، ونفذ حكم القتل تعزيراً بحقه صباح اليوم الأربعاء في مدنية الرياض.وفق “أخبار 24”.
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