بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ،تلقينا نبأ رحيل المعلم محمد بن سالم الفرشان من مدرسة عمر بن الخطاب وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة المغرب بجامع الملك عبدالعزيز بالسيح والدفن بمقبرة الثليماء.
وتتقدم ادارة التعليم بمحافظة الخرج لأسرة الفقيد وذويه بخالص التعازي وأصدقها ، راجين من الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة ..
إنا لله وإنا إليه راجعون
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المعلم محمد الفرشان في ذمة الله
المعلم محمد الفرشان في ذمة الله
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ،تلقينا نبأ رحيل المعلم محمد بن سالم الفرشان من مدرسة عمر بن الخطاب وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة المغرب بجامع الملك عبدالعزيز بالسيح والدفن بمقبرة الثليماء.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ،تلقينا نبأ رحيل المعلم محمد بن سالم الفرشان من مدرسة عمر بن الخطاب وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة المغرب بجامع الملك عبدالعزيز بالسيح والدفن بمقبرة الثليماء.
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