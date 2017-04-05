يسبب التغيير المفاجئ في المناخ أمراضاً كثيرة، لكن أكثرها انتشاراً وشيوعاً هو مرض التهاب الحلق البكتيري، الذي يسبب صعوبة بالبلع وغالباً ما يصاحبه ارتفاع في درحات الحرارة.
وتنتشر بكتيريا الحلق في الجو ويلتقطها الأشخاص الأصحاء عند اتصالهم مع المصاب، حيث يشعر المصاب بأعراض تشمل آلام في الحلق، تورم الغدد الليمفاوية، واحمرار وتورم اللوزتين والحمى والصداع.
وأوضح الأطباء أن الأطفال والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في الجهاز المناعي والذين يتواصلون مع الشخص المصاب من المرجح أن تتطور لديهم العدوى، وفقا لموقع “بولد سكاي” الهندي.
ومن أجل مكافحة عدوى الحلق البكتيرية، يوجد علاجات منزلية منها:
1- العسل الأسود: يعتبر العسل أحد أفضل المضادات الحيوية الطبيعية، ويفضل إضافة القليل من الفلفل لأنه يهدئ الحلق ويطهره.
2- شاي الزنجبيل: يضاف إلى كوب الشاي قطعة من الزنجبيل لأنها تعمل على تقليل التشجنج في الحلق وترخي العضلات.
3- خل التفاح: ويستخدم خل التفاح مع كوب دافئ من المياه ويستخدم كغرغرة للحلق.
4- زيت النعناع: يُفضل أن يُخلط زيت النعناع في وعاء من المياه الساخنة، ويستنشق البخار الصادر من الوعاء إذ أن ذلك يعمل على تطهير الحلق ويسرع من عملية الشفاء.
5- مزيج العسل والثوم: تخلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة من الثوم المفروم، ويؤكل المزيج كل ثلاث ساعات لأن الثوم يعتبر مضاداً للاتهابات.
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