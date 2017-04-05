يعاني البعض من مشكلة الأرق خلال الليل؛ ولذلك يَنْصَحُ الأطباء بتناول بعض المشروبات التي تساعد على النوم، ومنها الحليب. ويحتوي الحليب على مادة التريبتوفان، وهي حمض أميني يساعد عَلَى بِنَاء الهرمون الذي يحفز النوم ”السيروتونين“.
واكتشف الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن المأكولات التي تحتوي على كميات عالية من البروتين مثل “الحليب”، تجعل من الصعب للتريبتوفان أن يدخل إلى الدماغ؛ لِذَا فإن المأكولات التي تحتوي على كاربوهيدرات تعالج هذا الأمر، لذلك قد يساعد وعاء من رقائق الأرز مع كوب الحليب في تسهيل عملية النوم.وفق”تواصل”.
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