فحص فريق من الأطباء والباحثين، نتائج أكثر من 12 دراسة سابقة نُشرت في مجال التغذية؛ بهَدَفِ معرفة أنفع الحميات الغذائية لصحة القلب.
وخلصت دراستهم التي نشرت في دورية “أمريكان كوليج أوف كارديولوجي”، إلى أن كل تلك الأبحاث تظهر أن أفضل نظام غذائي لصحة القلب يضم الكثير من الفاكهة، والخضر، والحبوب الكاملة، والبقول.
وقال الباحثون بقيادة الدكتور أندرو فريمان، إِنَّ هناك الكثير من المعلومات المضلِّلة عن الصيحات الجديدة في التغذية، بما يشمل الأقراص المضادة للأكسدة، والعصير، والحميات الخالية من الغلوتين.
واستدرك قائلاً: لكنْ هناك أنماط غذاء تُبيِّن بوضوح أنها تقلِّل خطر كثير من الأمراض المزمنة بما يشمل اعتلال الشريان التاجي، مُؤكِّدَاً وجود إجماع متنامٍ على أن الحمية المعتمدة بالأساس على النباتات التي تركز على الخضر الخضراء المليئة بالألياف، والحبوب الكاملة، والبقول والفاكهة هي التي تحقق أفضل تحسن في صحة القلب.
وأَوْضَحَ فريمان وزملاؤه، أن البيانات العملية المتاحة تقول: إن استهلاك المكسرات باعتدال، وزيت الزيتون، واللحوم الخالية من الدهون، يمكن أن تكون أَيْضَاً جُزْءَاً من نظام غذائي صحي للقلب، بِحَسَبِ “الجزيرة نت”.
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