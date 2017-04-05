عادة يرغب المستهلك في شراء حاسب محمول ببطارية جيدة، تمكنه من القيام بمهامه المكتبية على أكمل وجه، خَاصَّة في ظل الظروف التي تتطلب البعد أو المكوث في مكان بعيد عن مصدر للكهرباء؛ ولذلك يهتم بالأجهزة التي تتصف ببطارية ذات عمر أطول.
وفي هذا السياق، قَالَتْ دراسة أجرتها منظمة “ويتش” المعنية بحقوق المستهلكين: “إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تصنعها بعض العلامات التجارية الشهيرة تعمل بطارياتها أقل من نصف المدة المعلنة للمستهلكين”.
وتَوَصَّلَتِ الدراسة إلى أن أجهزة الكمبيوتر من طراز “ماكبوك برو” فقط، الذي تصنعه شركة أبل، عملت بطارياتها طيلة عشر ساعات خلال الاختبارات، وتضمن ذلك الوقت مشاهدة أفلام، واستخدام الإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية “واي فاي”.
وأَضَافَ بن وود من شركة “سي سي إس إنسايت”: “إن قياسات عمر البطارية للأجهزة الإلكترونية للمستهلك، مثل الحواسيب المحمولة، تقاس عادة في ظروف مثالية؛ ما يعظم من الأداء إلى أقصى درجة”.
وأردف: “هناك الكثير من المتغيرات حينما نأتي إلى عالم الاستخدام الحقيقي، مثل مدى سطوع الشاشة والتطبيقات التي تستخدمها، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء البطارية”.وفق “تواصل”.
واختبرت منظمة “ويتش” عَدَدَاً صغيراً من الحواسيب المحمولة، المصنعة مِنْ قِبَلِ سبع شركات مختلفة، وتَوَصَّلَتِ الدراسة إلى بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول من نوع “إيسر E15” لمدة ساعتين و56 دقيقة، بينما تقول الشركة: إن عمر البطارية 6 ساعات.
أما جهاز “ماكبوك برو 13” الذي تصنعه أبل عملت بطاريته لمدة 12 ساعة في بعض الأحيان، بينما تقول الشركة: إن عمر البطارية 10 ساعات، بينما جهاز “إنسبيرون 15” (طراز 5.000) الذي تصنعه شركة ديل استمرت بطاريته لثلاث ساعات و58 دقيقة، بينما تقول الشركة: إنه يعمل لسبع ساعات.
جهاز “بافاليون 14 – al115na” الذي تصنعه إتش دي عملت بطاريته لأربع ساعات و25 دقيقة، بينما تقول الشركة إنه يعمل لمدة 9 ساعات، أما جهاز “Yoga 510” الذي تصنعه شركة لينوفو عملت بطاريته لساعتين و7 دقائق، بينما تقول الشركة: إنه تعمل لخمس ساعات.
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