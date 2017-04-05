شاركت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوفد يرأسه عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة ويرافقه مدير الأندية الطلابية الأستاذ راشد العسكر وعدد من الطلاب المتميزين في الرحلة الدولة التي تنظمها لجنة عمداء شؤون الطلاب بالمملكة لزيارة دولة كوريا الجنوبية خلال الفترة 2 -10 / 7 /1438هـ .
حيث افتتح برنامج الرحلة بحلقة نقاش شاركت فيها جميع وفود الجامعات السعودية المشاركة بالرحلة، بعد ذلك توجهت الوفود لزيارة متحف “سامسونج”، وفي اليوم التالي تم زيارة أبرز معالم كوريا الجنوبية الأثرية والحضارية منها (القصر الأزرق والقرية الكورية والمتحف الوطني وغيرها).
كما تضمن برنامج الرحلة زيارة لأبرز الجامعات الكورية للاطلاع على العملية التعليمية فيها والاطلاع على تجاربهم وخبراتهم.
وتخلل برنامج الرحلة أيضاً بعض البرامج التدريبية والرياضية التنافسية، وزيارة أبرز مصانع السيارات هناك.
من جانبه أكّد عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب الشكرة أن جامعة الأمير سطام ممثلة بعمادة شؤون الطلاب تحرص كل الحرص على إشراك طلابها المتميزين في مثل هذه الرحلات والزيارات لإطلاعهم على الثقافات والتجارب والخبرات الأخرى، كي يجدوا ما يمكنهم الاستفادة منه في حياتهم التعليمية والعملية.
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