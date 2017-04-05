عندما يتعذر على المستخدم تشغيل البرامج الجديدة بصورة صحيحة على الحواسب القديمة، أو إذا ظهرت مشكلات فنية عند تشغيل الألعاب، فعندئذ يكون من الأفضل شراء حواسب جديدة، تتوافق مع البرامج الحديثة.
وهنا يحتاج المستخدم إلى نقل البيانات من الأجهزة القديمة إلى حواسب ويندوز أو أجهزة الماك الجديدة؛ لكي يتمكن من مواصلة استعمالها، وقد يحتاج الأمر إلى استعمال برامج وأدوات خَاصَّة بنقل البيانات.
وأَوْضَحَ راينر شولت، من مجلة “كمبيوتر بيلد” الألمانية، قائلاً: “يمكن للمستخدم بشكل أساسي نسخ ملفات الصور ومقاطع الفيديو وملفات النصوص المخزنة على الحواسب القديمة في المجلد المعني بنظام التشغيل الجديد، وقد يلزم الأمر في بعض الأحيان استعمال قرص صُلْب خارجي كذاكرة بينية”.
نظام ويندوز:
وتظهر الحاجة إلى ذاكرة بينية بصفة خَاصَّة، عندما يرغب المستخدم في نقل البيانات من أنظمة ويندوز إكس بي أو فيستا القديمة إلى إصدار ويندوز 10 الجديد؛ حيث لم يعد يتم تخزين البيانات في مجلد “المستندات والإعدادات” منذ طرح نظام ويندوز 7، بل يتم تخزين كل الملفات حَسْبَ المستخدم في مجلد المستخدم أو المستخدمين “Users”.
وبالنسبة للأجهزة الطرفية، مثل الطابعة والماسح الضوئي، فإنه يلزم تثبيت برامج التشغيل الجديدة، وليس بالضروري أن يقوم المستخدم هنا بتثبيت الإصدارات الجديدة، التي يوفرها نظام ويندوز، ويمكنه اللجوء إلى مواقع الويب الخَاصَّة بالشركات المنتجة لهذه الأجهزة، والتي تقوم بتوفير الإصدارات الحديثة من برامج التشغيل، والتي تمتاز بتوفير مستويات أعلى من الراحة وسهولة الاستعمال.
وعندما يرغب المستخدم في التخلي عن حواسب ويندوز والانتقال إلى بيئة عمل الماك، فإنه يتمكن من نقل البيانات بسهولة. وأَوْضَحَ جوزيف رايتبيرجر، من مجلة الكمبيوتر “شيب” المتخصصة أنه: “عندما يقتصر الأمر على مجرد نقل البيانات بين نظامي التشغيل، فإنه يمكن استعمال طريقة السحب والإفلات “Drag and Drop”، أو النسخ واللصق “Copy and Paste”؛ وبالتَّالي يمكن نسخ الملفات الخَاصَّة بحزمة البرامج المكتبية يدويا بكل سهولة.
نظام لينوكس:
وعندما يرغب المستخدم في نقل البيانات إلى بيئة نظام لينوكس يتوجب عليه تغيير عِدَّة أمور، حيث أَوْضَحَ هانز جورج إيسر، من مجلة “إيزي لينوكس” المتخصصة، أنه يمكن العثور على مواضع تخزين الملفات بسهولة؛ نَظَراً لأن نظام لينوكس يعتمد على بنية مجلدات حَسْبَ المستخدم، ولكن المجلد الأصلي يحمل اسم Home وليس اسم Users كما هي الحال في حواسب ويندوز.
وعند نسخ الملفات يتعين على المستخدم مراعاة تسمية المجلدات، بالإضافة إلى أنه يجب تنفيذ هذه الإجراءات كمستخدم عادي، وليس كمدير للنظام، حتى يتمكن المستخدم من الوصول إلى البيانات بسهولة.
وبغض النظر عن نوعية نظام التشغيل المراد الانتقال إليه، فإن أهم شيء قبل نقل البيانات هو إجراء عملية نسخ احتياطي لها على قرص صُلْب خارجي بمنفذ توصيل USB – 3.0.
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