أقام مهاجم النادي الأهلي عمر السومة اليوم الثلاثاء مأدبة عشاء للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق بمناسبة وصوله للهدف رقم 100، في مسيرته الاحترافية مع النادي الأهلي، والتي بدأت بلقاء هجر في 16 أغسطس 2014م.
وعلى الصعيد الميداني عاود الفريق تدريباته بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للفريق بعد فراغهم من لقاء وج والذي فاز فيه الفريق بسداسية نظيفة، وذلك استعداداً للقاء الباطن يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين.
وركز السويسري كريستيان جروس على التدريبات اللياقيه والتكتيكية، وبعض التدريبات التنافسية على أجزاء مختلفة من ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.وفق “الرياضية”.
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