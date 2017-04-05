قررت لجنة الإحتراف في الإتحاد السعودي لكرة القدم استدعاء لاعب النصر عوض خميس ومندوب اداري من ناديه وكذلك مندوب اداري من نادي الهلال ووكيل اللاعب وذلك في مقر مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض وذلك يوم الأحد القادم في تمام الساعه الواحدة ظهراً .
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لجنة الاحتراف تستدعي عوض خميس ومندوب إداري من النصر والهلال
لجنة الاحتراف تستدعي عوض خميس ومندوب إداري من النصر والهلال
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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