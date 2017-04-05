اعتذر عبدالفتاح عسيري لاعب النادي الأهلي، لجماهير ناديه السابق الاتحاد، عن الخطأ الذي ارتكبه خلال لقاء الديربي بالاحتفال أمامهم، مؤكدًا أنه يعلم تمامًا أن جمهور العميد انتقده بعد الانتقال للنادي الأهلي.
وقال عسيري في تصريحات تليفزيونية:” لا زال لدينا مواجهة هامة في كأس الملك أمام الفيصلي، وفي بطولة الدوري نلعب فقط من أجل الفوز”.
وأضاف: “قليل من جماهير الاتحاد ينتقدوني وليس الكل، البعض تقبل الأمر وتعامل معه بشكل احترافي”.
وزاد:” أخطأت بالاحتفال في لقاء الديربي، وكنت أقصد فقط إسعاد الأهلاوية بالاحتفال معهم”.
وبخصوص ميول عائلته، قال:” عائلتي كلها أهلاوية منذ وقت طويل، وبعد انتقالي للراقي كانوا سعداء كثيرًا وبعدما نحقق أي فوز أعود لمنزلي أجدهم في حالة سعادة”.وفق “أخبار 24”.
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