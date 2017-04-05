سيتكفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بصرف رواتب أي لاعب محترف يتعرض للإصابة في المباريات التي يخوضها مع منتخب بلاده تحت مظلة (الفيفا) في المباريات الرسمية والودية طيلة فترة غيابه عن الملاعب وبالتالي فإن رواتب مدافع المنتخب السعودي ياسر الشهراني ستكون عن طريق الاتحاد الدولي طيلة الأشهر المقبلة كونه تعرض للإصابة مع المنتخب السعودي في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠١٨م.وفق “الرياض”.
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«الفيفا» يتكفل بصرف رواتب ياسر الشهراني
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