تمنى الناقد الرياضي، سعود الصرامي، عودة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني إلى الملاعب سريعا في أفضل حال، مؤكدا أن الشهراني يستحق من كافة الرياضيين الوقوف معه خلال فترة إصابته.
وقال الصرامي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “ياسر الشهراني.. كل الدعوات لك بالشفاء العاجل والعودة سالماً لوطنك و أهلك و محبيك.. الأبن ياسر يستحق من كل الرياضيين و غيرهم الوقوف معه”.
وسيغيب ياسر الشهراني عن الملاعب لمدة 3 أشهر بحسب ما أعلنته شركة بوبا الطبية، وأجرى اللاعب فحصًا طبيًا وأشعة على موضع إصابته؛ حيث بيّنت تعرضه لتمزّق جزئي في وتر العضلة الأمامية، وسيجري الشهراني عملية جراحية غد الأربعاء في فرنسا، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر لمدة ٣ أشهر.
أكد المحاضر والمختص في العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية ،ياسر الفريهيدي،بأن إصابة ظهير الهلال والأخضر ياسر الشهراني عبارة عن تمزق في وتر منشأ العضلة الرئيسية ،مشيراً إلى كونها نادرة فقط في عالم كرة القدم.
قال ياسر الفريهيدي في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” تم اختيار فرنسا لعلاج لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول ياسر الشهراني لوجود أشهر جراحين الإصابات الرياضية هناك، وبالذات لهذه الإصابة”.وفق “النادى”.
أضاف : ” إصابة اللاعب ياسر الشهراني هي تمزق في وتر منشأ العضلة الرئيسية وهي نادرة فقط في عالم كرة القدم”.
ختم الفريهيدي ،بقوله : ” سيجري ياسر الشهراني العملية الجراحية غداً بإذن الله، عليكم بالدعاء له بالشفاء العاجل”.
جدير بالذكر أن ياسر الشهراني كان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.
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