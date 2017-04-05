ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 80 متهماً بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الشهر الماضي، من 9 جنسيات مختلفة، بينهم 55 سعودياً و16 تركياً، وتم إيداع المتهمين سجون المباحث العامة.
وبحسب موقع “نافذة تواصل”، التابع لوزارة الداخلية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين في أوقات مختلفة خلال شهر جمادي الآخرة الماضي، وهم كالتالي 55 سعودياً و16 تركياً، إثنين سوريين، ومتهم واحد من كلٍ من مصر والكويت وبنجلاديش والهند ونيجيريا والنيبال، بالإضافة إلى متهم واحد مجهول الهوية.
وبلغ إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة، 5123 موقوفاً على صلة بقضايا الإرهاب، منهم من هو رهن التحقيق أو المحاكمة، ومنهم من صدر بحقه حكم ويخضع للاستئناف، ومنهم من يقضي محكوميته.
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