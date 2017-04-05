أحالت الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مجمعاً طبياً شهيراً للتحقيق، لنشره إعلاناً على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات تجميلية في مناطق حساسة من الجسد بطريقة خادشة للحياء.
وأكد مصدر، وفقاً لـ”اليوم”، أن صحة الشرقية أحالت المجمع إلى لجنة النظر في المخالفات الطبية، مشيراً إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحظر الإعلانات التي تتعارض مع أخلاق المهنة، وتلزم المؤسسة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة للإعلان عن نفسها، وتعاقب كل من يخالف نصوص اللائحة.
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