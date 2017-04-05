عثر فريق بحثي على بقايا جمجمة بشرية بمنطقة مكة المكرمة يقدر عمرها بين 29 إلى 30 مليون سنة، وتضم البقايا عظام الوجه والأنف والفك العلوي وأجزاء من منطقة الأذن.
وجاء اكشتاف بقايا الجمجمة، وفقاً لـ”عين اليوم”، ضمن مشروع بحثي يجري تنفيذه منذ العام 2009م بمتكوني الشميسي وعسفان بحرة العجيفا بمنطقة الخيف في منطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو مختصي الفريق البحثي التابع لهيئة المساحة والجيولوجيا وهو يعمل على استخراج الجمجمة من داخل الأرض، في حين أوضح أحد أعضاء الفريق أن هذا الاكتشاف سبقه اكتشاف آخر في مكة لبقايا عظام “سعدان الحجاز” في العام 2009.
من جانبه أكد المختص في الآثار والحفريات بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور إياد زلموط، أن الأحفورة المكتشفة كاملة المعالم، وقدر عمرها بــ 29 إلى 30 مليون سنة بناء على الدراسات السابقة للصخور البركانية والثدييات المكتشفة في منطقة حرة العجيفاء، التي أثبتت أن بيئة المنطقة كانت استوائية مطيرة.
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