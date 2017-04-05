تحدث الدكتور سلمان العودة عن واقع المرأة في المجتمعات الخليجية والعربية خلال تعليقه على حملة “كوني حرة”، لافتاً إلى أن واقع المرأة اليوم ليس هو الصورة التي يريدها الإسلام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحملات المشبوهة بشأن حقوق المرأة لا تنطلق من الحرص على مصلحتها أو حمايتها.
وأوضح العودة في مقطع فيديو نشره على صفحته بـ”يوتيوب” أن المرأة في المجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية ليست ملكة، وإنما تواجه عنفاً بأشكال مختلفة، مؤكداً أن الحملات التي تثار لا تنطلق من الحرص على كرامة المرأة وحمايتها من الظلم والعنف والاعتداء.
وأضاف أن المرأة والطفل والإنسان بشكل عام بحاجة للحماية وأن الواقع بحاجة لإعادة نظر، مشيراً إلى بعض النماذج من العنف الذي يمارس ضد المرأة بغير حق.
وشدد على ضرورة رفض تسليم المجتمع لجهات مجهولة ومشبوهة تهدف لتطبيق النموذج الغربي فيما يتعلق بالمرأة.
وفق “أخبار 24”.
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