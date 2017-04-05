عثر على شاب ثلاثيني متوفى داخل شقته في عسير قبل 5 أيام، وذلك بعد تلقيه خبراً بصدور حكم من محكمة الأحوال الشخصية بخلعه من زوجته، بعدما رفض تطليقها.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لـ”العربية نت”، إلى قيام زوجة الشاب برفع دعوى خلع ضد زوجها رغبة في الإنجاب بعد رفضه طلبها بالطلاق، وقضت المحكمة بتطليقها من زوجها الذي تلقى الخبر بصدمة شديدة جعلته يعتزل الناس.
وحاول أقارب الشاب وأصدقاؤه التواصل معه لكنه لم يستجب لاتصالاتهم، وقرروا بعدها كسر باب شقته ليعثروا عليه ملقى على الأرض وغارقاً في دمائه، وشخصت حالته بتعرضه لجلطة دموية من أثر الصدمة أدت إلى وفاته.
يذكر أن واقعة مشابهة وقعت الإثنين الماضي بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة؛ حيث توفي رجل داخل قاعة المحكمة أثناء مرافعة زوجته ضده في قضية خلع، ما جعل الزوجة تصاب بالانهيار وتخبر القاضي بأنها سامحت زوجها في الدنيا والآخرة.
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