تم بيع تيس وجفرة بمبلغ 365 ألف ريال، في مزاد علني أقيم في مهرجان لمربي الماعز الحجازي بمكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو المزايدة التي تمت على التيس والجفرة، حيث وصل سعر التيس، ويدعى شوك البرشومي ولد العنب، إلى 180 ألف ريال، فيما دفع مشتري الجفرة، وتدعى مطرة بنت الهيل، مبلغ 185 ألف ريال.
يُذكر أن ديكا تم بيعه أمس الاثنين، بمبلغ 10 آلاف ريال في مزاد علني في الجموم بمكة المكرمة أيضًا، بعد أن كان المزاد عليه قد فُتح بمبلغ 5 آلاف.
وفق “أخبار 24”.
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