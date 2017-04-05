سعد بن سليمان الفريخ

سعد بن سليمان الفريخ

جديد المقالات

​فيصل بن تركي يرد على الأخبار المتداولة بشأن استقالته من رئاسة النصر

المحتوى السابق المحتوى التالي ​ العثور على شاب متوفى في شقته بعسير بعد تلقيه حكماً بخلعه من زوجته