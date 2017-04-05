رد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، على الأنباء التي تم تداولها في عدد من وسائل الإعلام المحلية، بشأن استقالته من رئاسة النادي بعد خروج فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكد الأمير فيصل بن تركي وفقاً لـ “عين اليوم”، أن ما تم تداوله بشأن استقالته غير صحيح بالمرة ولا يوجد لديه رغبة في الاستقالة من رئاسة النصر، وأنه مستمر في منصبه.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الأمير فيصل بن تركي استقال من منصبه وتم تكليف سلمان المالك بالرئاسة، بعد الضغوط التي تعرض لها رئيس النصر عقب خسارة فريقه أمام الهلال وخروجه من كأس الملك السبت الماضي.
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