انهار منزل رجل أعمال سعودي في حي ويمبلدون الشهير بالعاصمة البريطانية لندن، أثناء تنفيذ أعمال تجديد به، بعد أن اشتراه صاحبه في شهر أكتوبر الماضي بمبلغ 1.1 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 5 ملايين ريال).
وكان رجل الأعمال يقوم بعملية تجديد كاملة للمنزل، وذلك بإنشاء امتداد له يشمل طابقين، إضافة إلى القبو، إلا أن كل ذلك اختفى تماما تحت الأنقاض، التي أصبحت عنوانًا للمكان، فيما ذكر البعض أن سبب الانهيار يرجع إلى عدم تثبيت دعامات الطابق السفلي بالشكل الصحيح.
من جهتها، قالت بلدية كينجستون التي يتبعها العقار، الذي يقع بجوار حديقة ريتشموند، إن أصحاب العقار قاموا بتنفيذ أعمال إنشائية دون استشارتها وأخذ موافقتها، ما أدى إلى انهياره بعد منتصف الليل، أثناء خلوه من سكانه.
وأظهرت رسوم للمنزل، وفق “ديلي ميل” البريطانية، أن رجل الأعمال السعودي كان يرغب في إزالة حمام سباحة، وهدم الحديقة الشتوية وبناء امتداد جانبي عليها مكون من طابقين، كما تبين أنه تقدم بطلب السماح له بعمل الإنشاءات في المنزل، قبل يومين فقط، وبالتالي نُفذت الأعمال دون توجيهات وموافقة البلدية.
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