شهد حفل جائزة الملك فيصل العالمية، مساء اليوم (الثلاثاء)، إلقاء أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل كلمةً أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الفيصل في كلمته: “عالم بجشع الإنسان يضطرب، وكبار بالصغار تحترب، ونذير شر بالبرية يقترب، وقيم استبدلت بقيم، ليس فيها من القيم شم، وأسماء ليس فيها من علم”.
وأضاف: “ومملكة تشع نوراً وحكمة، وتطرح نهجا جديدا ورؤية، وتكرمة العلم، والعلماء قدوة. نبني على قواعد المجد صرحا، ونعالج جسد العروبة جرحا، ونرسم على تجهم المسلمين فرحاً”.
وتابع: “إذا ادلهم الليل أشعلنا العقول، وإذا احتار الغير ابتكرنا الحلول، فلا مكان بيننا لعابث أو جهول، قفوا، قفوا معي وحيوا ملك خدمة الإسلام وعلماء الفكر والسلام وجائزة فيصل الإمام، والسلام”.
وفق “أخبار 24”.
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