شرّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفل جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها “39”، الذي أقيم مساء اليوم في فندق الفيصلية بالرياض.
وتسلم خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وإنشائه لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي، وإنشائه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب.
وقام خادم الحرمين الشريفين بتسليم الجوائز للفائزين في فروع جائزة الملك فيصل العالمية، وهنأهم على نيلهم الجوائز في مختلف فروعها.
وفق “أخبار 24”.
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