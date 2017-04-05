أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، عن إقرارها لإجراء جديد لإتمام عقود تأجير السيارات للأفراد، وذلك بتطبيق معيار “التحقق الثنائي” أثناء إنهاء عقود التأجير عبر بوابة “تم”.
وأوضحت أن العمل بالإجراء الجديد سيبدأ من يوم غدٍ (الأربعاء) الموافق ٥ أبريل ٢٠١٧م، مؤكدةً أنه يتعين لإتمام عقود التأجير إدخال رمز التحقق المرسل على جوال المستأجر المسجل في نظام “أبشر”.
وأفادت بأن الإجراء الجديد سيطبق على المستخدم الفعلي، وعلى مستخدمي خدمة التفويض الداخلي، وخدمة التفويض الدولي.وفق “أخبار 24”.
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