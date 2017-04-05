أظهر مقطع فيديو جديد المحاولة الفاشلة التي قام بها مواطن لسرقة سيارة جيب شاص من معرض سيارات بالنسيم اليوم (الثلاثاء)، وكيف أصر العامل السوداني على إيقاف اللص بالتعلق بالسيارة.
وأوضح المقطع بداية حادث السرقة، حينما هرب اللص بالسيارة، بعد أن ادعى رغبته في معاينتها وتجربة محركها، إلا أن العامل في المعرض، سوداني الجنسية، لم يتركه، وتعلق بباب السائق، الذي ظل مفتوحًا، رغم سرعة السيارة.
وبيّن المقطع، المصور من كاميرا مراقبة، كيف صعد اللص بالسيارة فوق رصيف منتصف الشارع، واحتك بسيارة جيب متوقفة على اليمين، قبل أن ينحرف يمينًا، في محاولة منه لإبعاد العامل عن السيارة.
يُذكر أن اللص ارتطم بسيارة متوقفة وعلق بها أثناء محاولة هروبه وقام بصدم عدة سيارات، قبل أن تتم السيطرة عليه، وتلقي الشرطة القبض عليه تمهيدًا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وفق “أخبار 24”.
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