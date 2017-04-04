عاد لاعب الهلال نواف العابد إلى مشاركة فريقه في التدريبات الجماعية مساء أمس في إشارة إلى جاهزيته التامة للقاء المقبل الذي يحل فيه الهلال ضيفاً على نظيره الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين، حيث يضيف تواجده إضافة كبيرة للأرجنتيني دياز في اللقاء، وغاب العابد عن لقاء الهلال السابق ضد النصر في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مما اضطر دياز للدخول بتشكيلة جديدة وكان غياب العابد بقرار فني، بحسب ماذكر رئيس الهلال الامير نواف بن سعد بعد المباراة.
ولم يتوقع العابد ردة فعل جماهير الهلال الغاضبة من غيابه عن مباراة الديربي ضد النصر، وكان العابد كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر مهنئنا جماهير الهلال بعبارة ألف مبروك الأمة الهلالية، لتأتي ردود الجماهير الهلالية الغاضبة.
ورد مغرد: كالعادة تهرب من المباريات الكبيرة، متى نجيب محترف أجنبي ونفتك من حركاتك، ورد مغرد آخر : الله يبارك فيك بس لو تنضبط ترى لو كنت تشوف نفسك نجم، الهلال مايوقف عليك، فيما جاء رد مغرد آخر بشكل أكثر قسوة: يا زين الهلال بدونك والله ماينغزى بك لاعب متخاذل واستغلالي، الهلال ماشي بك وبدونك.وفق “النادى”.
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