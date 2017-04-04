قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رفع المنع المفروض على شركة المتحدة للتأمين التعاوني، والسماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم غدٍ (الأربعاء) الموافق ٥ أبريل ٢٠١٧م.
وأوضحت المؤسسة أن قرار رفع المنع الذي صدر بداية شهر ديسمبر ٢٠١٦ جاء بعد تطبيق الشركة للإجراءات التصحيحية التي فُرضت عليها، وبعد التزامها بالمعايير الضامنة لحقوق العملاء.
وأشارت مؤسسة النقد إلى أن شركة المتحدة للتأمين عالجت المخالفات التي لوحظت عليها، وعينت جهة استشارية لتقييم إجراءات تسوية مطالبات العملاء واتخاذ خطوات تضمن معالجة شكاوى عملائها وفق معايير واشتراطات مؤسسة النقد. وفق “أخبار 24”.
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