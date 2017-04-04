أكدت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أنها ستحاسب المقصرين الذين تسببوا في تأخر رحلة الخطوط السعودية رقم ١٠٥٧ القادمة من الرياض عن موعد وصولها للمطار بسبب عدم وجود موقف للطائرة داخل المطار.
وأوضحت الإدارة في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء)، أن سبب التأخير هو ضعف التنسيق المسبق بين إدارة عمليات المطار والمختصين في الخطوط السعودية، مقدمةً اعتذارها عن جميع الأحداث التي صاحبت وصول الرحلة.
وأشارت إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يشهد في الوقت الحالي كثافة عالية وزيادة في حركة الطيران الداخلي والدولي بسبب تزامن موسم العمرة وإجازة الربيع.
تجدر الإشارة إلى أن البيان جاء تعقيباً على مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي صوّره أحد ركاب الطائرة، وسُمع فيه صوت الكابتن وهو يعتذر للركاب عن التأخر في الوصول لعدم توفير موقف للطائرة، مفيدا بأنه خاطب الإدارات المختلفة في المطار دون جدوى.وفق “أخبار 24”.
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