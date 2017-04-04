كشف مدير عام صندوق التنمية العقاري، المهندس أيهم اليوسف، أن الصندوق لم يتخل عن المواطن عندما حوله للبنوك للاستفادة من القروض.
وأوضح اليوسف أن أرباح البنوك تختلف من بنك لآخر، لكنها لن تفرق مع المواطن، حيث ستكون علاقة البنوك بالصندوق وليس بالمواطن، كما أن الصندوق هو من سيتكفل بدفع الأرباح للبنوك، حسب قوله.
وأبان وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن قرض الـ500 ألف يتم تسديده على 25 سنة بقسط شهري 3170 ريالاً، يتحمل الصندوق منها 1450 ريالاً بينما لا يزيد ما يدفعه المواطن عن 1667 ريالا شهريا.
وحول قيام الصندوق بدراسة الوضع المالي للمقترض قبل تسليمه القرض، رد اليوسف بأن القرض ليس هبة، وأن الصندوق يريد ضمان تسديد القرض حتى لا يؤثر ذلك على المستفيدين الآخرين.
وأشار إلى أن الصندوق ليس جهة ربحية وكل ما يسعى إليه هو خدمة المستفيدين، مضيفاً أنه يتم تشكيل لجنة خاصة من جهات حكومية عدة لدراسة الحالات الإنسانية وبعض مستفيدي الضمان وأصحاب الدخول المحدودة غير القادرين على السداد لمساعدتهم في تغطية قروضهم.
وكشف اليوسف عن أن أحد المستفيدين قدم على البنك رغم أن مرتبه يفوق الـ100 ألف ريال، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يترك مثل هذا الشخص مكاناً لغيره، ولكنه في الأخير حق من حقوقه، وتم منحه أقل دعم لارتفاع راتبه.
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