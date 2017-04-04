نفت اللجنة الإشرافية الصحية بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل إصابة 25 شخصاً بلدغات عقارب في موقع الفعاليات بالمهرجان.
وقال الدكتور عبد الرحمن بن سعود الراجحي، رئيس اللجنة وفقا لـ”سبق” إنه لا توجد أي حالات إصابة داخل أرض المهرجان، مشيرا إلى أن المراكز الصحية بالمحافظات التابعة للجنة استقبلت 25 حالة لدغ عقارب، لكنها جميعا كانت خارج الموقع.
وأشار إلى أن وزارة الصحة دعمت الكوادر البشرية في مستشفى رماح والمراكز الصحية للرقي بالخدمات الصحية المقدمة لزوار المهرجان، إلى جانب تمديد ساعات العمل.
من جانبه، استبعد المشرف العام ومدير مستشفى رماح العام، ظافر الشهري، أن يكون هناك 26 حالة لدغ عقارب في يوم واحد كما هو متداول، مؤكدا أن هذا الأمر لم يحدث على مر تاريخ المستشفى الذي تغطي خدماته 90 ألف كيلومتر مربع، ويتبعه ثلاثة مراكز صحية.
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