وثق مقطع فيديو محاولة شخص سرقة سيارة “شاص” من معارض النسيم للسيارات شرقي الرياض، قبل أن ينجح متجمهرون بالموقع في القبض عليه، فيما كشفت مصادر ملابسات الواقعة التي حدثت قُبيل ظهر اليوم الثلاثاء.
ويظهر الفيديو شخصاً يقود جيب “شاص”، ويصدم عدداً من السيارات محاولاً الفرار من المعارض، قبل أن يتجمهر حوله عمال ورواد المعارض، وينجحون في تضييق الخناق عليه وإجباره على التوقف، وإنزاله من السيارة.
وكشفت مصادر أن الشاب (في العقد الثالث من العمر) حاول سرقة السيارة لدى إدعائه أمام أصحاب المعرض تجربتها قبل أن يحاول الفرار بها، مشيرة إلى أنه تسبب في تضرر عدد من السيارات قبل أن يتجمهر حوله رواد المعارض ويوقفونه.
وفق “أخبار 24”.
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