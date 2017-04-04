ذكرت مصادر، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعتزم توظيف مواطنات في وظيفة “مراقبة جوية” في مطارات المملكة، مشيرة إلى أن وظيفة “مراقب جوي” من الوظائف التي تحتاج لجهد كبير للحفاظ على التركيز.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن حاجة هيئة الطيران المدني للاستعانة بمواطنات في وظيفة “مراقبة جوية” في مطاراتها، وأنها تدرس هذه الخطوة، وتعتزم تنفيذها قريباً.
يذكر أن هيئة الطيران المدني وفقا لـ”عاجل” يوجد لديها موظفات نساء في جميع أقسامها الإدارية والفنية، إلا أن قسم المراقبة الجوية بـ”الهيئة” يعد القسم الوحيد الذي لا توجد فيه نساء بوظيفة “مراقب جوي”.
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