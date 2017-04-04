ذكرت مصادر أن اللجنة الأولمبية السعودية تدرس إمكانية إنشاء قرية أولمبية في موقع استاد الأمير عبدالله الفيصل جنوب مدينة جدة.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد أعلن خلال حفل تدشين هوية اللجنة الأسبوع الماضي عن أنه سيتم إنشاء قرية أولمبية في جدة ضمن أربع قرى أولمبية تسعى اللجنة إلى إنشائها في عدة مناطق بالمملكة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ” أن من أهم الأسباب التي دفعت اللجنة الأولمبية لاختيار موقع استاد الأمير عبدالله الفيصل لتحويله إلى قرية أولمبية، هو عدم إمكانية استكمال الأستاد لأسباب هندسية ومالية، خاصة بعد توقف الأعمال به لوجود أخطاء فنية في تصاميمه تشكل خطراً على الملعب والجماهير.
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