قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن عدد طلاب المرحلة الثانوية من الذكور في المدارس الأهلية بمنطقة الرياض أكثر من أقرانهم في المدارس الحكومية.
وأظهرت بيانات للهيئة وفقا لـ”الوطن”، أن عدد الطلبة بمنطقة الرياض يبلغ نحو 836 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد مدارس التعليم العام (حكومي وأهلي) في المنطقة 2692 مدرسة.
وأوضحت الإحصائية أن عدد المدارس الحكومية للمرحلة الثانوية بنين يبلغ 112 مدرسة، فيما يبلغ عدد طلابها 38844، بينما المدارس الحكومية (بنات) 163 مدرسة، بعدد طالبات نحو 59647 .
أما المدارس الأهلية الثانوية للبنين بلغت 109 مدارس، بعدد طلاب نحو 39327، فيما بلغ عدد المدارس الأهلية بنات نحو 105 مدارس وعدد الطالبات نحو 21970.
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