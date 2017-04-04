في خطوة ايجابية لمستوى خدمة الطالب والاستفادة من امكانية وزارة الصحة وميزاتياتها الهائلة كان انتقال موظفي وموظفات الوحدات الصحية المدرسية خبرا سعيدا للجميع لما ذكر سابقا .
إلا أن الأمر لم يأت كما كان متوقعا في ظل ضياع الجهة التي يتوجه لها هؤلاء المتضررين ، فقد تضرر عدد كبير من منسوبي الوحدة الصحية ، حيث يعيشون بلا راتب حتى الان منذ نقلت رواتبهم ، وكما وصل لهم من أكثر من مصدر بأن اجازاتهم أصبحت ملغية أو شبه ملغية .
وهم يطالبون المسؤول تسليمهم رواتبهم وتوجيه من يلزم بانهاء معاناتهم التي تضرر منها عدد كبير من البيوت والأسر .
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