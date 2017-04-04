مجمع عيادات طبية بمحافظة الخرج يعلن عن الوظائف التالية :
١- ممرضات ويفضل (سعوديات )
٢-أخصائية مختبر
٣-أخصائية أشعة
يشترط ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل
Gala.m.c@hotmail.com
جوال / 0505100361
مجمع عيادات طبية بمحافظة الخرج يعلن عن الوظائف التالية :
١- ممرضات ويفضل (سعوديات )
٢-أخصائية مختبر
٣-أخصائية أشعة
يشترط ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
يرجى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل
Gala.m.c@hotmail.com
جوال / 0505100361
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