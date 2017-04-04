في الوقت الذي قرر فيه المبعدون من نادي النصر البحث لهم عن أندية جديدة يكملون فيها مشوارهم الاحترافي، بدأ المخضرم حسين عبد الغني قائد النصر في تجهيز فيلم يحكي حياته الرياضية منذ بزوغه في الفئات السنية في نادي الأهلي حتى تجربته الأخيرة مع النادي العاصمي الأصفر.
وعلمت “الاقتصادية” من مصدر خاص أن عبد الغني لا يرغب في الاعتزال وأنه سيبحث له عن ناد خارجي يختتم فيه حياته الكروية كلاعب.
وبدأ عبد الغني فعليا في جمع وتجهيز الصور واللقطات التي يرغب في ضمها ضمن الفيلم الوثائقي الذي سيكون ضمن حفل اعتزاله.
وقررت إدارة النصر تسريح عدد من اللاعبين بنهاية الموسم لتخفيف الأعباء المالية أولا والمتمثلة بالرواتب الشهرية الكبيرة، ولإعادة الهدوء والانضباط، حيث تنوي أحداث ثورة في الفريق وضم عناصر جديدة ومنح المواهب الصاعدة من الفئات السنية فرصة أكبر لتمثيل النصر الموسم المقبل.
وتضمنت قائمة المبعدين أسماء لاعبين عدة، أبرزهم: حسين عبد الغني، عبد الله العنزي، أحمد الفريدي، محمد عيد، علي الخيبري، ونايف هزازي، حيث بات رحيلهم عن النادي شبه مؤكد.
وأوضح المصدر أن هزازي حائر بين العودة لنادي الاتحاد أو ارتداء قميص نادي القادسية، فيما سيتوجه الفريدي للعب خارج السعودية والأقرب ناد خليجي.
وصدم العنزي بالضائقة المالية التي تمر على نادي الشباب كونه رحب بفكرة تعويض النادي برحيل حارسيه وليد عبد الله ومحمد العويس.
وأشار ذات المصدر إلى أن ثنائي خط الدفاع محمد عيد وعلي الخيبري بدآ في رحلة البحث عن ناد آخر خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد الأول نهاية الموسم فيما ينتهي عقد الأخير في أيار (مايو) من 2019.
وجدد المصدر تأكيده أن إدارة النصر بقيادة الأمير فيصل بن تركي تنوي خوض الموسم المقبل بهدوء وانضباطية أكثر، حيث كانت أغلب القرارات الصادرة بتغير جلد الفريق الأول إدارية أكثر ماهي فنية.
وواصل الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي اجتماعاته مع المدرب الفرنسي كارتيرون لمناقشة أوضاع الفريق دون حضوره تدريبات البارحة التي حوت العمل اللياقي وتفكيك العضلات، قبل أن يغادر اللاعبون الذين شاركوا منذ البداية في مباراة الديربي أمام الهلال، ليخضعوا لجلسة جاكوزي وساونا.
وغاب الثلاثي نايف هزازي، يحيى الشهري، وليد عبدالله، عن التدريب بإذن مسبق، إضافة للثلاثي عبد الله العنزي، عمر هوساوي، حسن الراهب، الذين قصدوا عيادة النادي.
من جهة أخرى، حضر وكيل أعمال اللاعب البرازيلي برونو لنادي النصر واجتمع بالإدارة لحسم تجديد عقد موكله لموسمين مقابل 2.2 مليون يورو عن الموسم الواحد، بيد أنه يضغط لحسم الصفقة سريعا قبل مغادرته الرياض بعد يومين نظرا لتوافر عروض خارجية للاعب.
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