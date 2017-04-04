كسب العراقي سيف سلمان لاعب نادي الاتحاد سابقاً، القضية التي رفعها ضد ناديه الاتحاد، لغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلزام الاتحاد بدفع ٥٧٥ ألف دولار للاعب تمثل حقوقه.
وطلب سلمان فسخ العقد ودفع عشرة آلاف لحســاب الاتحاد العربي السعودي، بوصفه إجراء رسوم تقاضٍ بين الطرفين.
كما خسر الاتحاديون قضيتهم ضد اللاعب بخصوص فسخ العقد من طرف واحد في عهد الإدارة السابقة برئاسة إبراهيم البلوي. كما يعتزم العراقي رفع قضية أخرى لغرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بتعويضات جراء فسخ الاتحاديين عقده من طرفهم دون العودة إليه.
من جهة ثانية، تعقد اليوم جلسة الاستماع في المحكمة الرياضية بمدينــة لوزان السويسرية، لطرفي النزاع: نادي الاتحاد متمثلاً في الإسباني خوان كرسبو محامي النادي للقضايا الخارجية والمهندس حاتم باعشن رئيس النادي والدكتور ماهر عبدالفتاح محامي النادي، مع محامي المدرب والروماني بيتوركا مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، بخصوص الشكوى المزدوجة بين الطرفين (النادي والمدرب).وفق “الرياضية”.
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