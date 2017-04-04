تدرس اللجنة الأوليمبية السعودية إمكانية إنشاء قرية أوليمبية في مدينة جدة بعد أن تم اعتمادها والإعلان عنها من قبل رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد، خلال حفلة تدشين هوية اللجنة الأسبوع الماضي، ضمن أربع قرى أوليمبية تسعى اللجنة إلى إنشائها في مناطق مختلفة بالمملكة، وستكون في جنوب جدة وتحديدا في موقع استاد الأمير عبدالله الفيصل، الذي سيتم تحويله إلى قرية أوليمبية.
وتشير “عكاظ” إلى أن من أهم الأسباب التي جعلت اللجنة الأوليمبية تختار موقع استاد عبدالله الفيصل، عدم إمكانية استكمال الاستاد لأسباب هندسية ومالية خلال فترة التخطيط السابقة، التي شهدت عيوبا فنية تضع سلامة الملعب والجماهير في خطر نظير التصاميم الخاطئة التي سبق أن عملت من قبل الإدارة الهندسية المكلفة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب آنذاك.
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