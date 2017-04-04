تعتزم إدارة الهلال فتح خط المفاوضات مع اللاعب الدولي نواف العابد لتجديد عقده الاحترافي تزامناً نهاية الموسم الرياضي، وذلك بعد أن جددت لزملائه سلمان الفرج وسالم الدوسري بعد دخولهما فترة الستة أشهر.
وأشارت المصادر إلى رغبة العابد الكبيرة البقاء في الفريق الأزرق سيما وأنه يعد النجم الأول الفترة الحالية، بالإضافة إلى ثقته بتقديم عرض يناسب إمكاناته.
ومن جانبه، دخل سالم الدوسري في تدريبات الفريق يوم الأمس واضطر للاستعانة بقناع للوجه بعد أن أجرى عملية تثبيت غضروف الأنف قبل أسبوع كما شارك العابد بفعالية في التدريبات الاستعدادية للقاء الرائد يوم الخميس المقبل.
وعاود الفريق تدريباته بعد أن منحهم المدير الفني السيد دياز إجازة ليوم الأحد وخضع اللاعبون لقياس لمعدلهم اللياقي والبدني.
وينتظر أن يشهد لقاء الرائد عودة نواف العابد بعد أن غاب عن مباراة الديربي أمام النصر بقرار فني.
ويخطط الجهاز الفني لاعتماد سياسة التدوير بين اللاعبين خلال المباريات المقبلة وستتاح الفرصة أكثر لاعبي الاحتياط للمشاركة في التشكيل الأساسي وعلى الأرجح فإن الزوري والقحطاني والشلهوب والخيبري والرويلي أبرز من سيتم الاعتماد عليهم في القائمة الأساسية مع إراحة بعض العناصر الأساسية.وفق “الشرق الأوسط”.
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