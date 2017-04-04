تغيب نايف هزازي مهاجم فريق النصر والمنتخب السعودي الأول ، عن التمارين اليوم دون تقديم عذر رسمي لمدرب العالمي.
وكشفت قناة الكأس القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ” تويتر ” وكذلك إذاعة يو إف إم ،أن إدارة الكرة بصدد إيقاع عقوبة مالية على اللاعب نايف هزازي بعد حديثه الإعلامي الذي جاء بعد المباراة التي جمعت العالمي بجاره الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وربما يلحقه إيقاف إلى نهاية الموسم.
كما تغيّب الثنائي يحيى الشهري ووليد عبدالله بإذن مسبق من إدارة الكرة على أن يعودان في التدريبات المقبلة تحضيرا لمباراة الاتحاد المقررة الجمعة المقبل بالجولة الثانية والعشرين من دوري جميل للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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