زار مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي السويسري كريستيان جروس فعاليات مهرجان جدة التاريخية “أتاريك” في نسخته الرابعة، وتجول في أزقة المنطقة واطلع على عدد من المواقع التاريخية والأثرية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي أضفت على المهرجان البهجة والفرح، خلال إجازة الربيع.
وتعرف غروس خلال جولته على ما تحتضنه المنطقة من مواقع أثرية وحضارية، والمساهمة في نشر ثقافة التعرف على الثراث الأصيل، مع تعزيز المحافظة على الموروث.
وعبر عن سعادته بما شاهده في مهرجان جدة التاريخية والصور المتنوعة من التراث الجميل الذي شاهده خلال الجولة، فيما تقلد “العمة الحجازية” ليحاكي لباس أهل المنطقة، وتوقف كثيرا عند الموروثات والعادات التي أبرزتها فعاليات المهرجان، مبديا إعجابه باهتمام المنظمين بالتفاصيل سواء في الملبوسات أو العادات الاجتماعية التي كانت سائدة في المنطقة، تعطي انطباعا جميلا عن تلك الحقبة المهمة.وفق “الرياض”.
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